Projecte per peatonalitzar el tram sud del carrer Sant Llorenç

Laura Hernández

11.12.2020 | 21:10

Fa temps que els veïns i les entitats de la zona ho demanaven i el projecte comença a caminar. La junta de govern de l'Ajuntament de Terrassa d'ahir divendres va aprovar inicialment la remodelació del tram sud del carrer de Sant Llorenç, a l'alçada de la plaça del doctor Ventalló. El projecte, redactat pels arquitectes Ferran Pont i Carles Gelis (BAMMP Arquitectes i Associats), aposta per la peatonalització, ampliant l'illa de vianants per convertir el tram sud de Sant Llorenç en un carrer de plataforma única i eliminant-ne el trànsit de pas.

La intervenció modificarà radicalment tot l'espai, inclosa la relació de la plaça del Vapor Ventalló amb el seu entorn. Actualment només hi ha dos punts de sortida des de l'interior de la plaça porxada, pels seus extrems.

El projecte crea un espai lliure de barreres arquitectòniques i facilita les entrades i sortides cap al Centre Excursionista i l'Arxiu Tobella. Ho fa modificant les finestres del porxo de la plaça, que passaran a ser accessos oberts i permeables.

D'aquesta manera, el pla integra els dos equipaments a la plaça. La proposta incrementa la presència de vegetació amb arbres i plantes i soterra les línies elèctriques per millorar l'aspecte de la nova plaça.

La transformació del tram sud del carrer de Sant Llorenç ja ha superat el tràmit d'aprovació inicial per part de la junta de govern i ara se sotmetrà ara un període d'informació pública de trenta dies. El disseny, per tant, no és definitiu, ja que pot incorporar canvis durant el procés de presentació d'al·legacions.

Quatre mesos d'execució

La proposta elimina el trànsit de pas per l'extrem sud del carrer de Sant Llorenç i suprimeix el primer tram de la ruta de pujada en cotxe, des del carrer de La Rasa cap a Cervantes i en direcció al Passeig del 22 de Juliol.

En aquest moment el projecte no té una partida econòmica en pressupostos, de manera que la seva execució no serà a curt termini. De fet, no hi ha de moment un calendari d'obres definit. Si hi ha transcendit que els treballs de remodelació del carrer de Sant Llorenç tindran una durada aproximada de quatre mesos.

La transformació del carrer de Sant Llorenç era una reivindicació històrica de la zona. La paret de la plaça del Vapor Ventalló funciona com a mur respecte al carrer, convertint el sud de Sant Llorenç en un tram estret amb petites voreres.

La remodelació donarà més amplitud a la plaça, facilitarà les entrades i sortides i millorarà la comunicació entre l'espai públic i les entitats de l'entorn.