La preinscripció per al proper curs escolar serà del 15 al 24 de març

La preinscripció per al proper curs escolar serà del 15 al 24 de març

11.12.2020 | 21:10

La preinscripció per al proper curs escolar serà del 15 al 24 de març de 2021 al segon cicle d'educació infantil i primària, i del 17 al 24 de març a l'educació secundària obligatòria, segons va anunciar ahir la Generalitat de Catalunya. El procediment es durà a terme de forma telemàtica, "amb el suport necessari per aquelles famílies participants en el procés que no disposin de mitjans", diu la Generalitat.

També es determinen les dates de previsió de preinscripció per als ensenyaments postobligatoris de batxillerat i cicles formatius de formació professional. El calendari és el següent: batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, de l'11 al 17 de maig de 2021; cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, del 25 al 31 de maig de 2021.

"Amb aquest avançament informatiu de les dates, els centres educatius ja podran tenir una aproximació per preparar la propera preinscripció", diu el departament d'Educació.