Gerard Rius i Rubén Carreto són els impulsors del projecte "AmbOrgull". Nebridi Aróztegui Gerard Rius i Rubén Carreto són els impulsors del projecte "AmbOrgull".

Neix "AmbOrgull" per reivindicar el terrassenquisme

Antonio Losada

11.12.2020 | 21:10

El comunicador Gerard Rius i al patronista i dissenyador Rubén Carreto els hi agrada dir amb orgull allà per on passen que són de Terrassa. I defensar les coses bones de la ciutat, que en són moltes, i criticar també les dolentes, que n'hi ha d'algunes. I fer-ho sempre, tant per elogiar com per criticar Terrassa, amb molt sentit de l'humor. Aquesta és la premissa amb què neix el projecte "Amb Orgull", que es mou bàsicament a les xarxes socials. "Volem parlar de Terrassa en positiu i posar en valor una ciutat que té molt potencial, amb expressions i dites que només són nostres i on passen moltes coses", afirma Gerard Rius. Amb presència...