Neix "AmbOrgull" per reivindicar el terrassenquisme 

Antonio Losada

11.12.2020 | 21:10

El comunicador Gerard Rius i al patronista i dissenyador Rubén Carreto els hi agrada dir amb orgull allà per on passen que són de Terrassa. I defensar les coses bones de la ciutat, que en són moltes, i criticar també les dolentes, que n'hi ha d'algunes. I fer-ho sempre, tant per elogiar com per criticar Terrassa, amb molt sentit de l'humor. Aquesta és la premissa amb què neix el projecte "Amb Orgull", que es mou bàsicament a les xarxes socials. "Volem parlar de Terrassa en positiu i posar en valor una ciutat que té molt potencial, amb expressions i dites que només són nostres i on passen moltes coses", afirma Gerard Rius.

Amb presència a Instagram (la xarxa que més fan servir), Twitter i Facebook i amb web pròpia (amborgull.cat) que té botiga en línia, aquests dos joves terrassencs expliquen que el projecte és col·laboratiu, ja que, en part, es nodreix de les aportacions ciutadanes, siguin fotografies, dites, expressions o paraules específicament terrassenques.

"Ens agraden -explica Gerard Rius- les paraules o les expressions que només són nostres o aquells espais de la ciutat que són molt peculiars de Terrassa. I això és el que volem donar a conèixer". El comunicador afegeix que els articles que venen a la web (de moment dessuadores, bosses i pòsters, encara que l'assortiment s'anirà ampliant) són d'empreses de Terrassa perquè "només treballem amb empreses d'aquí", diu Gerard. I afegeix que "comprar a la nostra web és ajudar al comerç local".

"AmbOrgull", per tant, veu la llum per manifestar que Terrassa és una ciutat única: terra d'acollida, amb una important història industrial, amb un dels patrimonis modernistes més grans del país, amb el jazz, l'hockey, el Parc Audiovisual, aquest pulmó verd que és el Parc de Vallparadís... "Calia -reflexiona Gerard- una iniciativa que fes valdre aquelles coses bones que té la nostra ciutat i a la vegada criticar aquelles que no ens agraden des d'una mirada jove, reivindicativa i sempre en positiu".

Fent gala d'un gran sentit de l'humor, els seus impulsors també expliquen que "som conscients que vivim a una ciutat que té coses dolentes, però que sempre serà millor que Sabadell". I afegeixen a manera de declaració de principis que "AmbOrgull" és "sobretot humor, cultura, terrassenquisme, feminisme i crítica".

Racons únics

El projecte va néixer el passat mes de juliol amb un compte a Instagram que ja acumula més de 1.300 seguidors i desenes de publicacions amb fotografies de racons únics de la ciutat i frases amb dites o anècdotes de Terrassa. Algunes d'elles: "Arquimedes puja, Galileu baixa" (per recordar el sentit de les dues vies de la ciutat); "Tarrasa no, gràcies"; "Volem ser zona 2 abans que acabin les obres de la Sagrada Família", en referència al transport públic; o "Terrassa bona raça", contradient amb humor la llegendària dita "Terrassa mala raça, Sabadell mala pell" i alimentant al mateix temps l'eterna rivalitat entre les dues ciutats veïnes.