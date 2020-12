Alfredo Vega (PSC) i Javier González (CS) parlant durant una sessió al Saló de Plens. Nebridi Aróztegui Alfredo Vega (PSC) i Javier González (CS) parlant durant una sessió al Saló de Plens.

L'oposició acusa el govern de no detallar pressupostos en comissió

Laura Hernández

11.12.2020 | 21:10

Hores després que el govern municipal presentés divendres en roda de premsa la seva proposta de pressupostos per 2021, l'oposició en bloc ha fet un pas endavant per acusar l'executiu de "negar-se a debatre'l per àrees en comissió", cosa que els permetria conèixer la lletra petita dels comptes municipals i participar en el debat amb informació contrastada. Ciutadans, PSC i Junts per Terrassa denuncien que "aquests pressupostos no tenen res de participatius" com, diuen, "ja han manifestat veïns i entitats en les diverses presentacions públiques que s'estan duent a terme en els districtes de la ciutat". En les comissions informatives celebrades les...