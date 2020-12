L'alcalde Ballart assegura que Diari de Terrassa no diu la veritat

Aquest document es va mostrar ahir divendres a la roda de premsa de presentació de la benvinguda als Reis d'Orient. L'Ajuntament fixa l'aforament per sessió en 1.000 persones. L'alcalde hi era.

12.12.2020 | 12:39

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, ha dit a les xarxes socials que Diari de Terrassa no ha dit la veritat quant a la informació referida a l'acte de rebuda als Reis d'Orient que ha dissenyat l'Ajuntament i que va presentar ell mateix divendres en roda de premsa. Concretament, la seva al·lusió, com sempre, a "un mitjà de comunicació", que no és altre que Diari de Terrassa, diu que la xifra de 3.000 persones que podran veure l'arribada dels Reis a l'Estadi Olímpic "lo ha dicho un medio de comunicación. Nadie ha hablado de ninguna cifra en la rueda de prensa de presentación de hoy (per divendres).

El aforo serà el permitido por el Procicat. En todo caso, las entradas y salidas serán independientes, habrá 200 voluntarios gestionanado que se cumplan distancias y medidas de Seguridad. Era esto o nada."

Per respecte a la institució de l'alcaldia, Diari de Terrassa no entrarà en debat amb Jordi Ballart, però no tolerarem que es posi en qüestió la veracitat de les nostres informacions de forma injustificada. Junt amb aquestes línies, publiquem la fotografia d'un document que es va mostrar a la roda de premsa de divendres, presidida per Jordi Ballart. Al document es pot comprovar amb tota nitidesa que es parla d'un aforament limitat a 1.000 persones per passi.

S'han previst tres passis, per tant, entenem que la rebuda als reis la podran veure 3.000 persones. Nosaltres hem publicat aquestes xifres i és evident que ens sentim legítimament al·ludits per l'alcalde. Entenem, i així ho hem dit a les nostres informacions, que les xifres es poden modificar (augmentar o disminuir) en funció del desenvolupament de les dades de la pandèmia, però el que es va presentar a la roda de premsa és molt evident.

Dit això, només insistir en tranquil·litzar els nostres lectors; Diari de Terrassa no s'ha inventat cap xifra com insinua l'alcalde Ballart en la seva intervenció a les xarxes socials.

Qualsevol errada que cometem la corregirem, com sempre hem fet, però aquest no és el cas.