Intoxicat en un incendi elèctric a Can Palet

12.12.2020 | 04:00

Un home va resultar intoxicat el dijous a la tarda en respirar el fum d'un incendi elèctric desencadenat en un habitatge del carrer de Colom, a Can Palet. El foc, que va tenir lloc en un comptador de la llum, ja estava apagat quan van arribar els bombers, tot i que en l'habitatge encara hi havia molt de fum. La víctima no va requerir el seu trasllat a un hospital. El SEM va atendre el damnificat. La Policia Municipal va realitzar un informe d'incendi.