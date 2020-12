Incomplia el toc de queda i aparca en un gual

12.12.2020 | 04:00

La Policia Municipal ha denunciat el conductor d'un vehicle que incomplia el toc de queda i havia estacionat en un gual. A la 1.20 de la matinada d'ahir, una unitat policial que estava patrullant pel carrer d'Astúries va veure com un vehicle amb cinc persones a l'interior estacionava davant d'un gual i els ocupants sortien del vehicle. Els agents els van informar que el vehicle estava mal estacionat, però el grup va sortir corrent i es va tancar dins d'un dels habitatges del carrer. Els agents van identificar el vehicle i van comprovat que no tenia l'assegurança obligatòria i que el titular estava domiciliat en un altre municipi. Van trucar a Egarvia per retirar el cotxe. En el moment en que la grua estava actuant, dues de les persones que havien deixat el cotxe mal aparcat van sortir de l'habitatge per intentar evitar que se l'enduguessin. Els agents van fer denúncies per incompliment del confinament nocturn i per incomplir les ordres dels agents de l'autoritat.