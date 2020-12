Amb aforament limitat, l'Estadi Olímpic serà el lloc on els nens podran veure els Reis d'Orient, en una festa amb tres passis, a les 5.30 i a les 7 . Nebridi Aróztegui Amb aforament limitat, l'Estadi Olímpic serà el lloc on els nens podran veure els Reis d'Orient, en una festa amb tres passis, a les 5.30 i a les 7 .

Una Festa de Benvinguda per a tota la màgia reial

Santi Palos

11.12.2020 | 21:10

Per força els Reis d'Orient s'havien de retrobar amb els nens i la ciutat de Terrassa, el 5 de gener vinent, malgrat la pandèmia, però també per força la seva estada havia de ser diferents a les dels altres anys. La majoria de les incògnites sobre la vinguda de Ses Majestats les van revelar ahir l'alcalde Jordi Ballart i Ricard Figueras, president del Social, que l'organitza conjuntament amb l'Ajuntament. "La nit de Reis és la més màgica de l'any, i això ha sigut un motiu per pensar-la i repensar-la moltíssimes vegades, i fer el màxim esforç per mantenir-la", va dir Ballart abans de fer públic que Melcior, Gaspar i Baltasar...