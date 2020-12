Baltasar, Melcior i Gaspar, en una visita d'un altre any. Nebridi Aróztegui Baltasar, Melcior i Gaspar, en una visita d'un altre any.

Els Reis faran un vídeo personalitzat per a cada nen

11.12.2020 | 21:10

La posada en marxa de Ganes de Reis, una web impulsada per l'Ajuntament "que portarà molta màgia i felicitat" a les llars, assenyala Ballart, és la gran novetat d'aquest any. Elaborada amb dues empreses locals, Codegram i El Cocu, aquesta web ofereix la possibilitat que Melcior, Gaspar i Baltasar facin un vídeo adreçat personalment a tots i cadascun dels nens que els hagin demanat. La sol·licitud l'han de fer els pares o tutors legals del nen, abans del 25 de desembre. Les estimacions calculen que es poden arribar als deu mil vídeos. "Aquest Nadal serà recordat pel de la pandèmia que ens va fer canviar-ho tot, però també ho serà per...