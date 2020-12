Portada de Diari de Terrassa del 26 de setembre. Portada de Diari de Terrassa del 26 de setembre.

Diari de Terrassa va avançar el 26 de setembre que no hi hauria cavalcada de Reis

11.12.2020 | 21:10

El passat 26 de setembre, Diari de Terrassa va anunciar com a principal informació de l'edició d'aquell dissabte que la cavalcada dels Reis d'Orient en el seu format tradicional no es faria a causa de les restriccions motivades per la Covid-19. En aquesta informació també es comentava que El Social, entitat organitzadora d'aquesta activitat conjuntament amb l'Ajuntament de Terrassa, estava estudiant un format alternatiu d'esdeveniment en un intent que els infants de la ciutat poguessin rebre a Ses Majestats. En la informació interior, el titular de Diari de Terrassa era: "Els Reis d'Orient vindran, però no faran cavalcada". S'afegia que la cavalcada aplega milers de persones i és...