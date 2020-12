Diari de Terrassa va avançar el 26 de setembre que no hi hauria cavalcada de Reis

11.12.2020 | 21:10

El passat 26 de setembre, Diari de Terrassa va anunciar com a principal informació de l'edició d'aquell dissabte que la cavalcada dels Reis d'Orient en el seu format tradicional no es faria a causa de les restriccions motivades per la Covid-19. En aquesta informació també es comentava que El Social, entitat organitzadora d'aquesta activitat conjuntament amb l'Ajuntament de Terrassa, estava estudiant un format alternatiu d'esdeveniment en un intent que els infants de la ciutat poguessin rebre a Ses Majestats.

En la informació interior, el titular de Diari de Terrassa era: "Els Reis d'Orient vindran, però no faran cavalcada". S'afegia que la cavalcada aplega milers de persones i és l'acte més multitudinari de l'any a Terrassa. "La seva celebració el pròxim Nadal és impensable, i el Social estudia ara un format alternatiu d'esdeveniment per rebre a Gaspar, Melcior i Baltasar".

Comunicat de l'Ajuntament

El mateix dissabte dia 26 de setembre, després de la tradicional cita de Diari de Terrassa amb els seus lectors, l'Ajuntament de Terrassa, en concret el seu servei de premsa, en una decisió poc habitual, va emetre un comunicat que afirmava que "el Govern municipal i El Centre Cultural El Social neguen que la Cavalcada de Reis 2021 s'hagi suspès oficialment, tal com ha publicat aquest dissabte un mitjà de comunicació. Des d'ambdues institucions, responsables de l'organització d'una de les cites més multitudinaris que se celebren tradicionalment a la ciutat, s'afirma que encara no hi ha una decisió ferma al respecte i que s'estan estudiant totes les opcions".

Ahir, Ajuntament de Terrassa i El Social van anunciar en roda de premsa que Terrassa no tindrà cavalcada de Reis aquest any, com va avançar Diari de Terrassa el 26 de setembre. S'organitzarà una gran festa a l'Estadi Municipal. Serà un esdeveniment alternatiu.