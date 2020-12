Cs i els ajuts

12.12.2020 | 04:00

El grup municipal de Ciutadans (Cs) ha proposat que l'Ajuntament creï una línea de subvencions en el pressupost del 2021 "perquè establiments d'oci nocturn, bars i restaurants puguin executar obres de millora en els sistema de ventilació". El portaveu de Cs, Javier González, destaca que la iniciativa inclou instar a la Diputació de Barcelona, la Generalitat i el Gobierno "a impulsar una línia de finançament extraordinari per a facilitar als ajuntaments aquest tipus d'ajudes econòmiques". Aquests locals "són els més afectats per les restriccions en aquesta pandèmia" i a Terrassa "encara continuen tancats 48 locals d'oci nocturn", recorda el regidor. Cs insisteix en la importància de "preservar la continuïtat de l'activitat de centenars d'establiments d'hostaleria" que han d'aplicar mesures com la limitació d'aforament i el reforç de la higiene. Calen ajudes urgents pel sector.