El Consell de la Infància inicia activitats

Redacció

11.12.2020 | 21:10

El Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa (CMIAT) va iniciar ahir a la tarda la seva activitat pel curs 2020-2021, amb la primera de les set reunions de districte programades durant aquest mes. En aquestes reunions, els membres del CMIAT (al voltant de 135 infants i adolescents de 10 a 14 anys) reprendran l'encàrrec rebut el curs passat per l'alcalde, Jordi Ballart, que no es va poder completar per la Covid-19 i que consistia a preparar una campanya de sensibilització sobre residus i reciclatge i sobre camins escolars i mobilitat sostenible.

La situació provocada per la Covid-19 ha incidit directament en el funcionament del CMIAT, tant en el curs passat com en el present. Al març, l'activitat programada per la resta del curs es va haver d'aturar i els membres del Consell es van centrar a treballar missatges de suport, en forma de dibuixos i de poemes, adreçats a la gent gran, el col·lectiu de major risc davant la pandèmia.

També es va realitzar un vídeo explicatiu sobre el CMIAT i un manifest sobre l'impacte de la pandèmia en la infància i l'adolescència, que el Consell va traslladar a la regidora d'Infància, Adolescència i Joventut, Ona Martínez. La regidora va valorar molt positivament la tasca feta pel Consell durant el curs passat: "En un moment difícil, en què el CMIAT no podia funcionar amb normalitat, els amics i les amigues del Consell van demostrar que la infància i l'adolescència també són ciutadania activa, fent palès que aquest òrgan de participació està ple de sentit". I va afegir que "el Consell dóna veu a un sector de població al qual normalment no s'escolta, però que té molt a dir, i estic convençuda que enguany els nens i nenes tornaran a aportar idees per fer una Terrassa millor".

Aquest curs, el CMIAT reprendrà la tasca aturada el curs passat. Per aquest motiu no s'ha celebrat el plenari del primer trimestre del curs, en què l'òrgan hauria rebut un nou encàrrec.

Funcionament

La metodologia de treball del Consell s'ha hagut d'adaptar a la situació i, de moment, totes les sessions seran telemàtiques. En aquesta primera ronda, les dinamitzadores del consell es presentaran als i les membres del consell, faran un repàs del funcionament de l'òrgan i de l'encàrrec rebut i es recolliran idees per a complir aquest encàrrec. Al gener hi haurà una segona ronda de trobades en què es començaran a treballar les idees recollides aquest desembre.

El CMIAT és un òrgan participatiu creat el 2018, fruit de l'aposta de l'Ajuntament per fomentar la participació ciutadana i per promoure que infants i adolescents puguin opinar i ser escoltats, en consonància amb el dret a la participació que recull la Convenció sobre els Drets de l'Infant de Nacions Unides.

L'òrgan l'integren infants i adolescents entre 10 i 14 anys, estudiants de 5è i 6è de primària i de 1er i 2on d'ESO, que provenen principalment dels diferents de centres educatius i de lleure de la ciutat i que s'han presentat voluntàriament per formar-ne part.

L'òrgan compta amb uns 135 amics i amigues del Consell, que es reuneixen mensualment agrupats per districtes. A més, tres cops durant el curs (dos cops, excepcionalment, en aquesta ocasió), es reuneix el plenari del consell, primer per rebre l'encàrrec municipal, després per fer seguiment de la feina feta i, finalment, per presentar una resposta propositiva sobre l'encàrrec rebut.