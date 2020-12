Can Boada tindrà estació de Rodalies

12.12.2020 | 13:42

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, va anunciar ahir que Can Boada tindrà estació de la xarxa ferroviària de Rodalies per al 2025. Aquesta infraestructura va ser sol·licitada en el seu moment per l'Ajuntament de Terrassa durant el curt mandat com alcalde del socialista Alfredo Vega. L'estació s'emmarca en el Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030, que construirà, a més d'altres infraestructures i equipaments, estacions també a Santa Perpètua de Mogoda, Salou-Port Aventura, Bellssens i Sabadell-Can Llong.