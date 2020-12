Campanya als bars per no abaixar la guàrdia anti-Covid 

Redacció

11.12.2020 | 21:10

No hem d'abaixar la guàrdia en bars i restaurants. Aquesta és la premisa amb la qual l'Ajuntament i la Creu Roja han desenvolupat una campanya de prevenció a Terrassa.

No anem bé. "Tot just iniciar-se el mes de desembre, i després del relaxament d'algunes de les mesures acordades pel Govern de la Generalitat, les dades epidemiològiques apunten a un repunt de contagis i la pressió de les UCI hospitalàries per malalts de Covid-19 segueix amb alta ocupació", diu el Consistori. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament va iniciar el dijous amb Creu Roja una iniciativa "per divulgar la necessitat de respectar les normes de prevenció" del coronavirus en l'àmbit del sector de la restauració: terrasses, bars, restaurants i cafeteries. Els clients han de prioritzar les terrasses i mantenir la distància d'un metre amb les persones amb les que no convisquin i de dos metres amb altres taules. Han de mantenir posada la mascareta mentre no mengin o beguin i han d'evitar tocar objectes d'ús compartit. Una altra indicació: no crideu per parlar i extremeu les precaucions als lavabos.

La campanya és "una actuació de caràcter pedagògic i de conscienciació adreçada a les persones titulars d'aquestes activitats i específica en aquest àmbit que té com a objectiu recordar totes les mesures de seguretat i prevenció que cal adoptar tant a l'interior com a l'exterior dels locals d'hostaleria i restauració".

L'Ajuntament destina a aquesta actuació 7 equips, formats per un total de 8 inspectors/es dels serveis municipals d'Inspecció i Via Pública, amb la col·laboració de 4 voluntaris/es de la Creu Roja. La campanya, que tindrà lloc als locals d'hostaleria i restauració de la ciutat, es va realitzar el dijous i ahir, i continuarà el dilluns i i el dimarts vinents. No es farà durant el cap de setmana. El dijous va començar al districte 1 i ahir s'havia de desenvolupar als districtes 2 i 3. El govern municipal reforçarà la campanya amb presència a les xarxes socials.

Protocol

Els grups d'inspectors i voluntaris compten amb un protocol d'actuació amb tota la informació per portar a terme la campanya i han estat dotats dels equips de protecció individual necessaris per poder fer la seva tasca amb total seguretat, assenyala l'Ajuntament.

En paral·lel, i també amb Creu Roja, el Consistori ha engegat una campanya a diferents barris "per tal de conscienciar la ciutadania sobre la importància de les mesures de seguretat per evitar contagis per coronavirus". El programa ha començat per la instal·lació de dos punts d'informació als barris de Vilardell i Torre-sana. L'objectiu és fer la campanya extensible a altres zones. Les properes accions seran el dia 15 de desembre al parc de Gernika i el 17 de desembre a Montserrat, en horari de 15.30 a 18 hores.

L'administració local també ha impulsat la creació de diferents vídeos explicatius de les mesures a seguir per evitar contagis per Covid-19 en què participen veïns dels barris de la Maurina, Vilardell i Torre-sana. El projecte municipal va dirigit a joves, adults, famílies, escoles i gent gran i s'ha fet amb la col·laboració del CAP Est i el CAP Oest. "Se'n farà difusió a través de les xarxes socials, amb la implicació de les entitats dels barris i dels centres sanitaris", recalca l'Ajuntament.