La breu història

12.12.2020 | 04:00

De camp obert amb bicis, nens rondant i amos de gossos passejant els seus cans, el solar de l'avinguda de Béjar es va convertir, en el 2012, en l'emplaçament triat per a uns barracons. Les aules provisionals eren el primer pas, precari, del INS Can Roca, que s'havia d'aixecar en aquest barri, al carrer de Fàtima. Així, la parcel·la del Pla del Bon Aire va estar ocupada per mòduls prefabricats d'un institut entre setembre del 2012, quan es va obrir l'activitat lectiva amb 66 alumnes, i setembre del 2018, quan el flamant edifici del carrer de Fàtima, a Can Roca, va iniciar la seva marxa. La Generalitat va retirar els mòduls al mes de juliol del 2018. El terreny "tornava" al barri. Però des de llavors, des de fa uns dos anys i mig, creix la incúria en un terreny per al qual els veïns exigeixen solucions que posin fi a la situació de degradació del solar i dotin al barri d'un espai públic que necessita.