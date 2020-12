Un vianant passa per davant del solar de l'avinguda de Béjar que va acollir uns barracons. Nebridi Aróztegui Un vianant passa per davant del solar de l'avinguda de Béjar que va acollir uns barracons.

Aquest solar on hi havia un institut ara està ple de rates

Javier Llamas

11.12.2020 | 21:10

No sols hi ha rates. "Jo també he vist conills". Rates com a conills de grans? "No, no, conills". Hi ha rates, i també, pel que sembla, conills, i molta, moltíssima mala herba, en el solar de l'avinguda de Béjar, al Pla del Bon Aire, on estava l'emplaçament provisional del INS Can Roca. Inaugurat, al setembre del 2018, el nou institut, aquests terrenys estan abandonats a la seva sort des de llavors i els veïns del Pla del Bon Aire reclamen una solució. I tenen un pla: posar allà una pista poliesportiva, un pipican, parcs infantils i places d'aparcament. El solar és de titularitat municipal i l'alcalde, Jordi Ballart, va parlar d'ell de manera succinta en el...