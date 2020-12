Aquest solar on hi havia un institut ara està ple de rates

Javier Llamas

11.12.2020 | 21:10

No sols hi ha rates. "Jo també he vist conills". Rates com a conills de grans? "No, no, conills". Hi ha rates, i també, pel que sembla, conills, i molta, moltíssima mala herba, en el solar de l'avinguda de Béjar, al Pla del Bon Aire, on estava l'emplaçament provisional del INS Can Roca. Inaugurat, al setembre del 2018, el nou institut, aquests terrenys estan abandonats a la seva sort des de llavors i els veïns del Pla del Bon Aire reclamen una solució. I tenen un pla: posar allà una pista poliesportiva, un pipican, parcs infantils i places d'aparcament.

El solar és de titularitat municipal i l'alcalde, Jordi Ballart, va parlar d'ell de manera succinta en el discurs que va pronunciar el dijous per a presentar els pressupostos municipals del pròxim any. Va dir que havia de convertir-se en un espai per al gaudi dels veïns, però no va concretar cap projecte per a aquest terreny.

El veïnat diu que no vol paraules, sinó fets, i prepara mobilitzacions presencials que se sumaran a les reivindicacions que ja circulen per xarxes socials i estan en despatxos oficials. L'associació de veïns es va reunir dies enrere amb la direcció de la llar d'infants Patufet, que està tocant amb el solar en desaforament i sofreix, i de quina manera, les conseqüències de la lamentable deterioració. En un escrit penjat en una xarxa social, l'entitat veïnal va fer públic el problema i exigeix respostes i una solució "davant l'existència d'un gran focus de rosegadors". L'associació expressa la seva inquietud per la salut i el benestar dels infants i del veïnat. "Fins quan hem d'esperar?", pregunta.

Zona verda

La parcel·la està delimitada per l'avinguda de Béjar i els carrers de Sant Feliu de Llobregat i de Vilafranca del Penedès. Dècades enrere era una zona verda "alliberada" de la construcció de blocs de pisos. Es va deixar sense construir a canvi de l'edificació de tres blocs. Era un camp obert on jugaven els nens i passejaven els gossos. Va ser el lloc triat per a acollir els barracons del INS Can Roca mentre s'aixecava l'edifici de debò, a Can Roca, al carrer de Fàtima.

L'activitat docent temporal es va obrir al setembre del 2012. Els mòduls van ser retirats en l'estiu del 2018. Van sortir d'allà quaranta camions carregats de sorra. Han transcorregut, doncs, més de dos anys, i la parcel·la està dominada pels matolls sense control i s'ha convertit "en un niu de rates", assenyala Luis Cayetano García, president de l'associació de veïns del Pla del Bon Aire.

Quan es va desmantellar l'institut provisional, les connexions dels lavabos a les clavegueres no es van tapar i els rosegadors sortien en legions cap als pisos. En quatre anys s'ha rebentat un parell de vegades una canonada d'aigües fecals en tram de via pública. "Si s'hagués dut a terme una intervenció en el solar, aquest problema hauria quedat resolt", comenta el president de l'associació.

El projecte veïnal

L'entitat veïnal té un projecte per al terreny. És un pla que inclou una vorera en forma de passeig per a empalmar dues zones del barri, amb bancs i enllumenat, una pista esportiva i un parell de parcs infantils, el situat més al nord adaptat per a nens de poca edat per la proximitat amb la llar d'infants. Segons el projecte urbanístic que maneja l'entitat, en una cantonada del solar es podria condicionar un pipican i en una altra, un petit sector d'aparcament amb una dotzena de places. El pla contempla mantenir la tanca del terreny i reposar els arbres desapareguts per a la col·locació dels barracons.

L'equip de govern municipal afirma que treballa per a posar en marxa "un procés participatiu" amb els veïns per a perfilar la utilitat d'aquest terreny ara dominat per l'abandó. "Feia temps que no vèiem rates atropellades en el barri", explica Luis Cayetano García.