Xiu-Xiu no asseurà aquest any els nens a la falda

S.P.

11.12.2020 | 13:30

Com cada any, el Patge Xiu-Xiu arribarà a Terrassa el 26 de desembre, i farà visites a tots els districtes de la ciutat, i a algunes entitats, per tal que els nens puguin donar-li les cartes pels Reis d'Orient. Les mesures preventives de la pandèmia, però, han obligat al Social, l'entitat que l'acull, a introduïr alguns canvis en els actes. L'hora i el lloc en què arribarà el dia 26 es manté en secret, tot i que a les 6.30 de la tarda serà a l'Ajuntament, per saludar els nens i rebre les primeres cartes. Les visites als districtes les farà en patis d'escoles, que permeten mantenir les distàncies de seguretat i són a l'aire lliure. I aquest any, els nens no s'asseuran a falda de Xiu-Xiu, sinó que hi parlaran des d'un taburet.