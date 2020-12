Tres mil persones veuran els Reis d'Orient a l'Estadi Olímpic

11.12.2020 | 12:59

Aquest any no hi haurà la tradicional cavalgada dels Reis d'Orient. Ses Majestats tenen previst realitzar tres passis a l'interior de l'Estadi Olímpic, amb una limitació d'aforament de mil persones en cada passi, per tant seran un màxim de tres mil ciutadans qui inicialment puguin veure als Reis d'Orient el proper 5 de gener. Els passis seran a les 5.30 de la tarda, set de la tarda i 8.30 de la nit, aquesta darrera serà emesa en directe per Canal Terrassa.

Serà necesaria una reserva d'entrada anticipada. La prioritat serà pels infants i a l'Estadi Olímpic serà obligatori l'ús de la mascareta i guardar distàncies de seguretat. Si el Procicat de la Generalitat ho permet en les mesures anti-Covid definitives, després els Reis d'Orient farien una volta ràpida per les grans avingudes, sense llançar caramels. Ajuntament de Terrassa i El Social estan presentant aquest matí el dispositiu per l'arribada dels Reis i el Patge Xiu Xiu.