Terrassa és ciutat de la UNESCO contra el racisme

10.12.2020 | 21:24

Terrassa ha entrat a formar part de la Xarxa ECCAR, la Coalició Europea de Ciutats Contra el Racisme. En les seves sigles en anglès, l'European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR). La setmana passada, la regidora de Ciutadania i Convivència de Terrassa, Ona Martínez, va presentar la candidatura de la ciutat, per via telemàtica, a la comissió. La resposta va ser clara: la proposta va ser valorada amb el cent per cent de vots favorables. La comissió està impulsada per la UNESCO des de l'any 2004 "per establir una xarxa de ciutats interessades a compartir experiències per millorar les seves polítiques de lluita contra el racisme, la discriminació i la...