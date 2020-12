Una infermera durant un cribratge de detecció de Covid-19 efectuat a Terrassa. Nebridi Aróztegui Una infermera durant un cribratge de detecció de Covid-19 efectuat a Terrassa.

Salut contracta 87 professionals per reforçar l'atenció primària

Redacció

10.12.2020 | 21:24

l Departament de Salut ja ha començat les contractacions del pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària, un programa que ha previst per a Terrassa la incorporació de 87 persones i l'assignació d'un pressupost de 2.400.000 euros entre 2020 i 2021. Segons el departament, el pla "ha de servir perquè els equips de primària del Vallès Occidental sumin 321 nous professionals" per donar resposta al coronavirus i, a més, "introduir canvis de caràcter estructural per millorar-ne l'accessibilitat i la resolució". El programa ja ha estat presentat al consell d'alcaldes de la comarca. Compta amb una assignació total de 9,4...