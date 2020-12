L'alcalde Jordi Ballart, acompanyat dels tinents d'alcalde Isaac Albert i Núria Marín, de camí a la presentació del pressupost. Nebridi Aróztegui L'alcalde Jordi Ballart, acompanyat dels tinents d'alcalde Isaac Albert i Núria Marín, de camí a la presentació del pressupost.

Pressupost 2021

Un pressupost de 260 milions marcat per les incògnites de la pandèmia

Laura Hernández

10.12.2020 | 21:24

La pandèmia de la Covid-19 deixa empremta en els pressupostos municipals de 2021, que el govern municipal va presentar ahir en roda de premsa. L'any que ve el hòlding municipal, integrat per l'Ajuntament de Terrassa i les empreses i societats públiques, tindrà un pressupost de 260,55 milions d'euros, un 1,37 per cent superior a 2020. Els comptes del proper exercici estan marcats pel context de crisi sanitària, econòmica i social i les incerteses que comporta la pandèmia. Entre elles, les aportacions d'altres administracions. Encara no està clar si l'Estat complirà amb l'anunci de destinar fons als municipis; 10 milions d'euros correspondrien a Terrassa, segons els...