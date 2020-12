No duia mascareta i acaba detingut

11.12.2020 | 20:01

Tenia una ordre de captura, el van aturar uns policies per no dur la mascareta i va acabar detingut. La intervenció la van fer agents de la Policia Municipal aquest dijous a les tres de la tarda. Una dotació policial va veure tres persones que caminaven pel carrer de Pompeu Fabra, a Sant Pere Nord. Un dels individus no portava mascareta. Els agents el van identificar i van comprovar que tenia pendent una ordre de recerca, detenció i ingrés a presó per un delicte de trencament de condemna. El van detenir i el van multar per no dur la mascareta a la via pública.