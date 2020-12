Ciutadans reclama un increment de plantilla de la Policia Municipal

10.12.2020 | 21:24

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Terrassa reclama un increment net del 10% de la plantilla de la Policia Municipal l'any vinent.

La regidora Isabel Martínez recorda que la falta d'efectius policials és "un dèficit històric" i que el municipi té "la ràtio més baixa de la comarca" i entre les més baixes dels 25 municipis més grans d'Espanya. Ciutadans presentarà una proposta de resolució al ple demanant que l'augment consisteixi "en places de nova creació", al marge de les noves contractacions per cobrir jubilacions o els canvis de mobilitat interadministrativa.

La plantilla era de 224 agents a principis de l'any 2019, quan les proporcions aconsellades a Catalunya indicaven que la xifra havia de ser de 360. De les recomanacions de la Federación Española de Municipios y Provincias i la Unió Europea es dedueix que Terrassa necesssitaria 393 efectius. La manca d'agents i patrulles pels caps de setmana "és una queixa històrica" dels sindicats policials.

Ciutadans demanarà "mesures efectives per millorar la seguretat de Terrassa i els recursos de la Policia Municipal". Per a la formació taronja, l'objectiu és assumible des del punt de vista econòmic, perquè aquest any s'ha suspès la llei d'estabilitat pressupostària i s'ha eliminat el límit a la taxa de reposició. Isabel Martínez recorda que va ser Jordi Ballart, quan era alcalde del PSC, qui va deixar sota mínim la policia de barri.