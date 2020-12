Arranjament de 5 camins forestals

10.12.2020 | 21:24

L'Ajuntament ha iniciat un paquet d'actuacions de manteniment a cinc camins de la xarxa bàsica de vigilància i prevenció d'incendis i de la franja de baixa combustibilitat de Can Parellada. El paquet figura al pla de prevenció municipal d'incendis forestals d'enguany, compta amb un pressupost de 25.710 euros -subvencionat en un 80% per la Diputació- i permetrà l'adequació de 16,40 km de camins. Els treballs contemplen l'arranjament de la franja de baixa combustibilitat de Can Parellada, amb una durada prevista de sis setmanes, i l'adequació de camins del terme forestal, com són el camí de la caseta de la Pineda; el camí de Can Font de Gaià a la carena del Molinot; el camí del Guitard a l'Obaga dels Notaris; el camí dels Caus; i el camí de la carena del Guitard (de Can Font de Gaià a la urbanització Els Pinetons). La durada prevista dels treballs és de 15 dies, subjecte a les condicions meteorològiques.

Amplada mínima

L'objectiu és garantir el correcte estat dels camins per millorar les tasques d'extinció, assegurant que tinguin l'amplada mínima de 3,5 metres que permeti l'accés dels vehicles de vigilància i extinció, que comptin amb trencaaigües que afavoreixin el drenatge de la pista i la seva conservació, i que hi hagi espais que permetin el canvi de sentit i l'encreuament de vehicles.