Arranjament de 5 camins forestals

10.12.2020 | 21:24

L'Ajuntament ha iniciat un paquet d'actuacions de manteniment a cinc camins de la xarxa bàsica de vigilància i prevenció d'incendis i de la franja de baixa combustibilitat de Can Parellada. El paquet figura al pla de prevenció municipal d'incendis forestals d'enguany, compta amb un pressupost de 25.710 euros -subvencionat en un 80% per la Diputació- i permetrà l'adequació de 16,40 km de camins. Els treballs contemplen l'arranjament de la franja de baixa combustibilitat de Can Parellada, amb una durada prevista de sis setmanes, i l'adequació de camins del terme forestal, com són el camí de la caseta de la Pineda; el camí de Can Font de Gaià a la carena del...