22 milions d'impacte als comptes de 2020

Pressupost 2021

10.12.2020 | 21:24

Els pressupostos de 2021 són hereus del cataclisme que els comptes municipals van patir el darrer any, trasbalsats per una pandèmia que va fer saltar pels aires l'agenda econòmica municipal i fins i tot el Pla de Mandat, van reconèixer ahir els socis.

L'impacte de la Covid-19 en el pressupost de 2020 va ser de 22 milions d'euros, gairebé un 11% del pressupost total per l'any. La despesa imprevista va arribar en un exercici marcat per les limitacions pressupostàries. La més important la Regla de la Despesa, que limitava per llei el creixement de la despesa no financera i prohibia als ajuntaments disposar del superàvit municipal. Amb la irrupció de la pandèmia i l'esclat de la crisi sanitària, econòmica i social, l'Ajuntament tenia retinguts 8,6 milions d'euros.

La situació sobrevinguda va deixar en paper mullat les previsions econòmiques del govern i va obligar a modificar en dues ocasions el pressupost municipal.

Al juliol, el ple va aprovar un pla de xoc amb 281 mesures que ara, quatre mesos després, continua sent el full de ruta de l'executiu per afrontar a partir d'ara la lluita contra la pandèmia i la fase de la recuperació econòmica.

La major part dels 22 milions del pressupost de 2020 impactats per la Covid-19 corresponen a pèrdua d'ingressos -14,2 milions- i la resta, 7,8 milions, reflecteixen l'increment de la despesa per fer front a l'emergència.

La partida més important, 2,9 milions, correspon a bonificacions fiscals i taxes com la de les terrasses, i la següent, 474 mil euros, va ser per la compra de mascaretes. Els ajuts socials, les beques pels esplais i casals, i la neteja extraordinària de les escoles, són altres mesures del pla de xoc.