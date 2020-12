Pressupost 2021

22 milions d'impacte als comptes de 2020

10.12.2020 | 21:24

Els pressupostos de 2021 són hereus del cataclisme que els comptes municipals van patir el darrer any, trasbalsats per una pandèmia que va fer saltar pels aires l'agenda econòmica municipal i fins i tot el Pla de Mandat, van reconèixer ahir els socis. L'impacte de la Covid-19 en el pressupost de 2020 va ser de 22 milions d'euros, gairebé un 11% del pressupost total per l'any. La despesa imprevista va arribar en un exercici marcat per les limitacions pressupostàries. La més important la Regla de la Despesa, que limitava per llei el creixement de la despesa no financera i prohibia als ajuntaments disposar del superàvit municipal. Amb la irrupció de la pandèmia i l'esclat...