Vergés i El Homrani defensen la gestió del Govern als geriàtrics

09.12.2020 | 20:49

La consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Afers Socials, Chakir El Homrani, han defensat la seva gestió a les residències tot i les crítiques de l'oposició, si bé admeten que el Govern no estava preparat per fer front a la pandèmia. Segons EFE, els consellers van parlar el dilluns en la comissió d'investigació del Parlament sobre la gestió de les residències de gent gran a Catalunya, on durant aquesta pandèmia han mort gairebé 4.500 persones grans amb Covid-19 sense arribar a ser traslladades a l'hospital. Vergés va defensar que els dos departaments han treballat des de l'inici amb "coordinació màxima" per...