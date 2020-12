10.12.2020 | 18:22

Els bombers han rescatat avui un gos atacat per un porc senglar entre Can Trias i Roc Blanc. El servei d'emergències ha rebut a les 11.45 del matí un avís: una parella informava de l'atac d'un porc senglar al seu gos, que estava ferit. Una dotació de bombers ha accedit al lloc on es trobava el ca i l'ha dut en una llitera fins un lloc on els seus amos el podien recollir per portar-lo a una clínica veterinària.