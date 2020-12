El pressupost municipal creix un 1,37% i destina 14 milions a inversions

10.12.2020 | 12:37

El pressupost del hòlding municipal per 2021 serà de 260,55 milions, un 1,3% més que el de 2020, i destinarà prop de 14 milions d'euros a inversions. Entre els projectes programats hi ha el casal del Roc Blanc, el Parc de la República, la cobertura de la pista de Can Jofresa i la recuperació dels primers espais públics del projecte de l'esponjament de Ca n'Anglada.

El de 2021 ha de ser "el pressupost de la recuperació", ha afirmat aquest matí l'alcalde Jordi Ballart, que ha presentat els comptes municipals acompanyat dels tinents d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert, i de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Núria Marín. També és "un pressupost Covid-19, per què la pandèmia ha entrat a formar part de l'estratègia municipal actual i la que queda de mandat".

La pandèmia ha provocat una baixada d'ingressos de 6,5 milions als comptes municipals, que es compensaran el 2021 amb recursos extraordinaris procedents de les obligacions financeres, però sobretot dels fons de l'Estat i la Generalitat per la Covid - 4 milions- i per la suspensió de la Regla de la Despesa, que permet a l'Ajuntament disposar de més de 7,5 milions de superàvit.