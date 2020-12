L'oposició critica en bloc uns pressupostos que "no tenen res de participatius"

10.12.2020 | 20:26

Reacció coordinada de l'oposició poques hores després de la presentació en roda de premsa del l'equip de Govern dels pressupostos de 2021. Els portaveus de l'oposició a l'Ajuntament de Terrassa, Javier González (Cs), Marc Armengol (PSC) i Meritxell Lluís (Junts per Terrassa) han denunciat en un comunicat conjunt,"la manca de voluntat de Tot per Terrassa i ERC, socis de l'equip de Govern, per a debatre els pressupostos de les àrees en comissió". Armengol, González i Lluís han assenyalat que "aquests pressupostos no tenen res de participatius", com ja han manifestat veïns i entitats en les diverses presentacions públiques que s'estan duent a terme en els districtes de la ciutat. En les diferents comissions municipals celebrades durant aquest mes, "els responsables de l'executiu s'han negat a discutir els pressupostos de les àrees respectives adduint que es tractarien en sessions separades per a cada àmbit", han explicat.