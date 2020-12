Carrers plens i cues a les portes de les botigues durant el pont de desembre a Terrassa. Nebridi Aróztegui Carrers plens i cues a les portes de les botigues durant el pont de desembre a Terrassa.

Les vendes s'animen en el primer pont d'obertura comercial

Redacción

09.12.2020 | 20:49

El primer pont d'obertura comercial, amb la nòmina de novembre al compte corrent i sense confinament municipal des de dilluns 7, els carrers es van omplir de ciutadans disposats a començar a fer les compres de Nadal i de Reis. L'activitat va ser bona tant al centre com als eixos comercials dels barris, on la ciutadania està fent una aposta pel comerç de proximitat. Al centre de la ciutat Xavier Linares, president de Terrassa Centre, confirma que el balanç del pont ha estat "molt positiu, especialment pels sectors que donen resposta als que opten per manta i sofà, els que renoven el xandall o gaudeixen més que mai de la llar. No tant pels que venen roba de festa, és clar"....