Les vendes s'animen en el primer pont d'obertura comercial

Redacción

09.12.2020 | 20:49

El primer pont d'obertura comercial, amb la nòmina de novembre al compte corrent i sense confinament municipal des de dilluns 7, els carrers es van omplir de ciutadans disposats a començar a fer les compres de Nadal i de Reis. L'activitat va ser bona tant al centre com als eixos comercials dels barris, on la ciutadania està fent una aposta pel comerç de proximitat.

Al centre de la ciutat Xavier Linares, president de Terrassa Centre, confirma que el balanç del pont ha estat "molt positiu, especialment pels sectors que donen resposta als que opten per manta i sofà, els que renoven el xandall o gaudeixen més que mai de la llar. No tant pels que venen roba de festa, és clar".

Dissabte els carrers del centre de Terrassa tenien l'aspecte d'un gran dia comercial. Diumenge, les botigues van tancar, després que la Generalitat acordés a darrera hora passar el diumenge d'obertura comercial al dimarts 8 de desembre.

D'aquesta manera, les compres es van concentrar dilluns, que tot i no ser festiu moltes persones van aprofitar per sortir a passejar, dinar fora i anar de botigues. També dimarts festiu, tot i que en aquest cas els carrers plens i les cues a les portes de les botigues es van veure al llarg del matí i primera hora de la tarda. A partir de les 18 hores, les zones més comercials començaven a buidar-se i a Terrassa ja es respirava l'ambient de retorn a la feina.

Terrassa Centre hi ha recollit durant les darreres hores les dades dels comerços que finalment van obrir portes dimarts 8 de desembre i del seu balanç del primer pont d'obertura comercial. Les dades, que farà públiques avui, confirmaran si, com apunta Linares, la manca de limitacions a sortir del municipi dilluns i dimarts ha permès recuperar els clients procedents dels municipis vallesans que tenen per costum fer les seves compres a la ciutat de Terrassa i que no poden fer-ho en cap de setmana.

Els regals de Nadal i Reis

A l'eix Terrassa Nord les botigues han viscut un cap de setmana "realment bo. La gent està expectant, però pensa fer igualment regals per Nadal", comenta Begoña López, presidenta de Comerciants Eix Terrassa Nord. "Han baixat les vendes de roba de festa, però la compra d'obsequis, especialment dels regals de Reis pels més petits ja han començat a principis de desembre, com passava en anys anteriors".

Els comerciants de l'eix Terrassa Nord han hagut de suspendre la tradicional caseta de Papa Noel a la plaça del Primer de Maig, la cavalcada de Reis i les activitats infantils que habitualment acompanyen la programació nadalenca. "Aquest any no podrà ser, però hem organitzat una panera espectacular que sortejarem amb les quatre terminacions la Grossa de Nadal i estem regalant un munt de butlletes amb les compres nadalenques", explica Begoña López.