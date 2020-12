Xavier Roca, director de l'ESEIAAT, es presenta a la reelecció. Xavier Roca, director de l'ESEIAAT, es presenta a la reelecció.

L'actual director de l'ESEIAAT és l'únic candidat a les eleccions

Santi Palos

09.12.2020 | 20:49

Fa quatre anys, l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va fer per primera vegada a la seva història unes eleccions per escollir el director. Les va guanyar Xavier Roca, que ara és l'únic candidat que es presenta a les segones eleccions del centre. Hi poden votar més de cinc mil universitaris, entre professorat, estudiants i personal d'administració i serveis. La crisi sanitària de la Covid-19 ha obligat a l'ESEIAAT a fer les votacions totalment en línia, mitjançant un programa d'urna electrònica, durant sis dies. Comencen avui i finalitzaran el dia 15. Xavier Roca...