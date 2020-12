Exterior de la residència Torre Mossèn Homs, ubicada a l'àrea del mateix nom al nord-est de Terrassa. Nebridi Aróztegui Exterior de la residència Torre Mossèn Homs, ubicada a l'àrea del mateix nom al nord-est de Terrassa.

Denúncia a Mossèn Homs: "Volem residències, no pseudohospitals"

Javier Llamas

09.12.2020 | 20:49

Són un grup de familiars d'usuaris de la residència geriàtrica Torre Mossèn Homs, la única pública de Terrassa, però estan fent molt soroll i les seves denúncies han transcendit les xarxes socials per arribar als despatxos de les autoritats. Estan indignats perquè la residència, denuncien, ha esdevingut un "pseudohospital" que acull persones malaltes de Covid-19 d'altres centres. Des de l'inici de la pandèmia pateixen el que per alguns dels afectats es pot considerar "un maltractament psicològic". Per altres, "un deteriorament físic, cognitiu i emocional". O potser es pot parlar d'una "mort lenta". En...