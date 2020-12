Campanya de cribratge dimecres 2 de desembre al centre cívic Montserrat Roig. Campanya de cribratge dimecres 2 de desembre al centre cívic Montserrat Roig.

Cinquanta positius al cribratge de 4.796 ciutadans a Terrassa

Redacció

09.12.2020 | 20:49

La segona setmana de cribratges intensius per part de Salut per detectar positius assimptomàtics de Covid -19 es va tancar amb mig centenar de contagis a Terrassa, la majoria de ells al sector de Ca n'Anglada, que va registrar el segón índex d'infectats pel virus més alt de la campanya feta a la Regió Sanitària Metropolitana Nord entre el 10 de novembre i el 6 de desembre. El centre cívic Montserrat Roig va acollir la campanya a Ca n'Anglada, on la resposta de la ciutadania va ser molt positiva. 3.616 persones van respondre a la crida del departament de Salut i es van sotmetre a les proves de detecció, de les quals 47 van donar positiu en Coronavirus, un 1,3 per cent de la...