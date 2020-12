Cinquanta positius al cribratge de 4.796 ciutadans a Terrassa

Redacció

09.12.2020 | 20:49

La segona setmana de cribratges intensius per part de Salut per detectar positius assimptomàtics de Covid -19 es va tancar amb mig centenar de contagis a Terrassa, la majoria de ells al sector de Ca n'Anglada, que va registrar el segón índex d'infectats pel virus més alt de la campanya feta a la Regió Sanitària Metropolitana Nord entre el 10 de novembre i el 6 de desembre. El centre cívic Montserrat Roig va acollir la campanya a Ca n'Anglada, on la resposta de la ciutadania va ser molt positiva. 3.616 persones van respondre a la crida del departament de Salut i es van sotmetre a les proves de detecció, de les quals 47 van donar positiu en Coronavirus, un 1,3 per cent de la població.

És tracta del segón índex més alt dels registrats durant la setamana pasada als cribratges fets a la Metropolitana Nord. Només superat pel barri Fondo de Santa Coloma de Gramanet, on el percentatge de positius va arribar a l'1,8%. Al municipi vallesà es van sotmetre a les proves de detecció 1.080 persones, de les que 20 van donar positiu en coronavirus. Les dades de contagis de Ca n'Anglada són molt superiors a les detectades, per exemple, al barri de Can Parellada, el primer on Salut va desenvolupar cribratges a la ciutat. El dilluns 30 de novembre i el dimarts 1 de desembre, 1.180 persones van anar al CAP Antoni Creus, dues jornades en les que només 3 persones van donar positiu en Covid-19, el 0,2 per cent de la població.

En el global de la setmana de cribratges a la Metropolitana Nord, el percentatge de contagis no va superar el 0,7 per cent. De les 19.713 persones sotmeses a proves de detecció, s'hi van detectar 135 casos positius.

Els cribrartges imtensius continuen aquesta setmana a la Regió Metropolitana Nord, concretament als municipis de Badalona, Sant Adrià del Besòs, les Franqueses del Vallès, Granollers, Rubí i Sabadell. En el cas de Rubí, Badalona, Granollers i Sabadell, Salut crida a un nou barri aquesta setmana a fer-se les proves, després de haver fet cribratges setmanes anteriors.

L'actuació preventiva, que pretén detectar casos assimptomàtics i frenar la transmisió comunitària, va dirigida a població de més de 16 anys. La tècnica que s'utilitza és el test antigènic ràpid (TAR) o bé la prova PCR.

Les dades empitjoren a Terrassa

Les dades epidemiològiques empitjoren a Terrassa en un context de millora dels indicadors a nivell català, en bona mesura condicionats per un Pont de la Purísima amb menys cribratges i menys deteccions. A la ciutat, la tendència a la baixada dels ingressos hospitalaris s'ha frenat i des de divendres 4 de desembre les xifres de pacients en planta i a les unitats de cures intensives creix. El cas més clar és a l'Hospital de Terrassa, on divendres contabilitzaven 18 pacients ingressats en planta i ahir, 9 de desembre, la xifra s'havia disparat als 42, als que cal sumar 3 positius en hospitalització domiciliària.

A l'Hospital Universitari Mútua Terrassa l'escalada és més suau. Els 59 ingressats en planta de divendres 4 de desembre, la xifra més baixa des del mes d'octubre, han passat a 68 pacients en planta i 3 en hospitalització domiciliària. Pel que fa als crítics, la xifra baixa lleument: 8 al CST i 6 a l'UCI de Mútua, més 5 a l'unitat de semiintensius. Al portal DadesCovid, el risc de rebrot a Terrassa ha repuntat al 243 (quan ha baixat a 190 a Catalunya) i la Rt, la velocitat de transmisió, se sitúa en el 1,29, quan a Catalunya ha baixat per situar-se al 0.96