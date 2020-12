Campanya per no abaixar la guàrdia davant la Covid en la restauració

10.12.2020 | 17:48

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat avui una campanya amb Creu Roja per divulgar la necessitat de respectar les normes de prevenció de la Covid-19 en l'àmbit del sector de la restauració (terrasses, bars, restaurants i cafeteries). Es tracta d'una actuació de caràcter pedagògic i de conscienciació adreçada a les persones titulars d'aquestes activitats i específica en aquest àmbit que té com a objectiu recordar totes les mesures de seguretat i prevenció que cal adoptar tant a l'interior com a l'exterior dels locals d'hostaleria i restauració.

El Consistori destina a aquesta actuació específica set equips, formats per un total de vuit inspectors/es dels serveis municipals d'Inspecció i Via Pública, amb la col·laboració de 4 voluntaris/es de la Creu Roja. La campanya, que tindrà lloc als locals d'hostaleria i restauració de la ciutat, es fa avui, demà i dilluns i dimarts de la setmana vinent, 9 a 13 h. Avui s'ha iniciat al Districte 1 i demà continuarà als districtes 2 i 3. La campanya també es reforçarà a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Terrassa.