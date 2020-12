Alfredo Vega no ha patit cap accident

10.12.2020 | 11:40

El regidor terrassenc del PSC, Alfredo Vega, ha estat protagonista involuntari d'una noticia que ha aparegut avui a Google referenciada a Diari de Terrassa i de la qual no en som responsables.

Es tracta d'una informació relacionada amb un accident que es va produir a l'Hospital de Terrassa, on un conductor que conduïa ebri es va estavellar contra una barrera de l'Hospital. El conductor no era Alfredo Vega com es pot interpretar de la fotografia amb la que s'il·lustra la notícia que ha reproduït Discover, el sistema de captació de notícies de Google. Aquest sistema capta les notícies dels mitjans de comunicació i si aquestes no estan il·lustrades, realitza una recerca al mateix mitjà i tria una fotografia de forma aleatòria. En aquest cas, la notícia en qüestió no estava inicialment acompanyada de cap imatge i la recerca del sistema de Google ha donat com a resultat que l'accident apareix il·lustrat a Discover amb la fotografia del regidor i ex alcalde de Terrassa.

Diari de Terrassa, que no té cap responsabilitat sobre aquest error, està intentant col·laborar en la solució d'un desafortunat incident aliè a la nostra redacció.