Més de 300 cartes de nens sense recursos per tenir regal de Nadal

Aquest és el primer any en què l'acció arriba a les 4.000 oficines de la xarxa de CaixaBank.

Aquest és el primer any en què l'acció arriba a les 4.000 oficines de la xarxa de CaixaBank.

Redacció

07.12.2020 | 20:22

CaixaBank ha obert una nova edició de la iniciativa solidària "L'Arbre dels Somnis", que a Terrassa es desenvolupa en col·laboració amb l'Associació Educativa Can Palet. Amb aquesta iniciativa, 317 nens terrassencs han escrit cartes demanant els regals que els agradaria rebre. Clients i treballadors poden triar una carta i comprar el regal que toqui. L'objectiu del projecte és fer posible el desig d'infants "que difícilment tindran per Nadal el regal que volen" degut als pobres recursos econòmics de la seva familia.

Aquest és el primer any en què l'acció arriba a les 4.000 oficines de la xarxa de CaixaBank, fet que suposa ampliar l'abast a gairebé 2.000 poblacions de tot Espanya i aconseguir que 25.000 nens i nenes en situació de vulnerabilitat puguin tenir regal aquest Nadal. L'entitat presidida per Jordi Gual i dirigida per Gonzalo Gortázar organitza "L'Arbre dels Somnis" en col·laboració amb el programa CaixaProInfància de la Fundació "la Caixa", el programa de voluntariat de CaixaBank i més de 400 entitats socials de totes les comunitats autònomes.

Es preveu que l'edició 2020, la quarta en la història de la iniciativa, mobilitzarà milers de persones, entre entitats col·laboradores, treballadors socials, voluntaris, empleats i clients de l'entitat financera, per fer realitat els desitjos dels autors de les 25.000 cartes rebudes.

Entre les organitzacions col·laboradores figuren Creu Roja, Càritas, Secretariat Gitano i Save the Children, així com els serveis socials de nombrosos municipis. Moltes entitats estan adherides al programa CaixaProinfància de la Fundació "la Caixa".

Context de crisi

CaixaBank recalca que l'abast rècord de la nova edició de "L'Arbre dels Somnis" s'emmarca en el context de la crisi actual provocada per la pandèmia: "La pobresa de famílies i nens i nenes en situació de vulnerabilitat s'ha agreujat i, a més, s'està estenent a unes altres famílies que, fins a la data, no patien privacions. Actualment, hi ha 2,1 milions de nens i nenes espanyols afectats, la tercera taxa més gran de tota la Unió Europea, després de Romania i Bulgària. Segons dades de Save the Children, el percentatge de menors en situació de pobresa ha crescut a Espanya un 15% des del març i, a tancament del 2020, un de cada tres podria veure's en aquesta situació".

"L'Arbre dels Somnis" compta enguany amb un total de 6.503 cartes, que es poden recollir des del 27 de setembre a les oficines de CaixaBank a la província de Barcelona. La iniciativa arriba per primera vegada a totes les poblacions de la demarcació. A Terrassa, l'acció, amb 317 cartes, es desenvolupa en cooperació amb l'Associació Educativa Can Palet.

Distribució

L'objectiu principal de "L'Arbre dels Somnis" és "fer possible el desig de nens i nenes que difícilment tindran per Nadal el regal que volen pels escassos recursos econòmics de la seva família. Per això, els nens beneficiaris de la iniciativa han escrit una carta demanant els regals que els agradaria rebre", diuen els promotors.

Totes aquestes cartes s'han distribuït per tota la xarxa de CaixaBank. Clients i empleats poden sol·licitar una de les missives i, d'aquesta manera, contribuir a fer realitat el desig expressat pel petit. Un cop el paquet estigui preparat, s'haurà de lliurar en la mateixa oficina on es va rebre la carta, amb una etiqueta identificativa que facilita l'organització. El termini per a la recepció dels regals finalitzarà l'11 de desembre.

Per multiplicar l'abast de "L'Arbre dels Somnis", la iniciativa, que fins a la data se celebrava només en una part de les oficines "retail" de CaixaBank, s'amplia a tota la xarxa de banca de particulars, així com a 40 centres d'empreses i als de serveis corporatius de l'entitat. Gràcies a això, el projecte "aconseguirà el 2020 la més gran extensió de la seva història en el territori espanyol", diu CaixaBank. L'entitat destaca que compta amb la xarxa comercial més gran del sector financer a Espanya, amb presència en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i el 94% de les de més de 5.000. La campanya es pot seguir a xarxes socials amb l'hashtag #ArbredelsSomnis.