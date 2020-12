Aquest és el primer any en què l'acció arriba a les 4.000 oficines de la xarxa de CaixaBank. Aquest és el primer any en què l'acció arriba a les 4.000 oficines de la xarxa de CaixaBank.

Més de 300 cartes de nens sense recursos per tenir regal de Nadal

Redacció

07.12.2020 | 20:22

CaixaBank ha obert una nova edició de la iniciativa solidària "L'Arbre dels Somnis", que a Terrassa es desenvolupa en col·laboració amb l'Associació Educativa Can Palet. Amb aquesta iniciativa, 317 nens terrassencs han escrit cartes demanant els regals que els agradaria rebre. Clients i treballadors poden triar una carta i comprar el regal que toqui. L'objectiu del projecte és fer posible el desig d'infants "que difícilment tindran per Nadal el regal que volen" degut als pobres recursos econòmics de la seva familia. Aquest és el primer any en què l'acció arriba a les 4.000 oficines de la xarxa de CaixaBank, fet que suposa ampliar l'abast a...