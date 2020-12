Un incendi a la cuina d'un bar causa tres ferits

Javier Llamas

07.12.2020 | 20:22

L'alcohol en flames va caure al terra. Un incendi, sembla ser que generat durant el flamejat d'un plat amb conyac, va causar ferides a tres persones el dissabte al Centre de Terrassa. El foc va tenir lloc en un bar del carrer del Pantà i va destrossar una cuina.

Eren les 6.15 de la tarda quan els serveis d'emergències van rebre l'alerta: s'havia declarat un foc en un establiment de restauració del carrer del Pantà, molt a prop del carrer de Sant Isidre. Aquest tram es va omplir de dotacions de bombers, Policia Municipal i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Algún havia llençat el contingut d'un extintor a les flames i l'incendi ja estava controlat quan van arribar les tres dotacions de Bombers de la Generalitat desplaçades a la zona.

Fumera

Els efectius del cos d'emergències van acabar d'extingir el foc i van inspeccionar els danys a la cuina. El fum s'havia propagat per la resta del local. Hi havia tres víctimes: dues persones amb cremades i una amb una intoxicació per inhalació de fum. Segons fonts dels serveis d'emergències, un dels damnificats presentava cremades de segon grau al turmell esquerre.

Les víctimes van ser traslladades a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa mentre la Policia Municipal mantenia el carrer del Pantà tallat al trànsit durant el treball dels bombers i els serveis sanitaris.

Segons les primeres informacions policials, el foc s'havia ocasionat quan s'estava realitzant un flamejat amb conyac. L'alcohol havia caigut a terra i va ocasionar les cremades a dues persones.