Formació a les entitats per adaptar-se a la nova realitat

07.12.2020 | 20:22

L'Ajuntament, a través dels serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional i de Qualitat Democràtica, ofereix un programa de formació gratuïta a les entitats de la ciutat amb l'objectiu de dotar-les d'eines per fer front a les noves condicions socials, econòmiques i organitzatives generades per la pandèmia de la Covid-19. Les sessions, obertes a totes les entitats que es vulguin inscriure, seran telemàtiques i es duran a terme al llarg d'aquest mes. La primera de les sessions serà avui, de 18 a 20 h, i porta per títol "L'impacte de la Covid-19 a les entitats de solidaritat i cooperació". Consistirà en una anàlisi del nou context generat...