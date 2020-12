Els veïns de Sant Pere Nord, en un mural

Redacció

07.12.2020 | 20:22

Els veïns de Sant Pere Nord tenen des d'aquest cap de setmana un nou mural al barri en què ells són els protagonistes. Es tracta d'una obra de l'artista italià establert a Terrassa Marco Galmacci, conegut artísticament com a Morcky, situada sota l'escenari de la plaça del Primer de Maig.

La pintura forma part del projecte "El Tercer Paisatge", impulsat per l'Ajuntament de Terrassa i l'Associació de Veïns de Sant Pere Nord i comissariat per l'artista terrassenca Anna Taratiel. La iniciativa té com a objectiu millorar l'entorn urbà de la ciutat mitjançant les pràctiques artístiques contemporànies i, al mateix temps, donar suport i visibilitzar les arts visuals a Terrassa, fent-les arribar a tots els districtes de la ciutat.

Galmacci, artista polifacètic i consolidat dins de les arts visuals aplicades a l'espai urbà i molt vinculat a la ciutat de Terrassa i al seu paisatge, ha creat una mirada a la intimitat del barri protagonitzada, en aquest cas, pel mateix veïnat.

Segons ha explicat la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, "l'objectiu d'El Tercer Paisatge és omplir d'art i bellesa els carrers i districtes de la ciutat per tal que la ciutadania pugui viure, veure, i experimentar plenament la cultura amb un ús respectuós i plenament social de l'espai públic".

"En aquesta línia continuarem treballant per fer arribar el projecte a tots els districtes de la ciutat i ajudant així a introduir l'art en el nostre dia a dia com a un element quotidià i accessible a tothom", diu Boladeras.

La intervenció de Galmacci és la segona del projecte "El Tercer Paisatge", iniciat el juliol de 2019 amb tres actuacions a la plaça de Ciprano Garcia. Primer, l'artista Lula Goce va pintar l'obra Gaia en una de les parets mitgeres d'aquest espai situat a Sant Pere Nord. Posteriorment els artistes Cristian Blanxer i Víctor Garcia van crear l'obra Synopsis en una altra de les parets i, finalment, Anna Taratiel va fer una actuació sobre la pista de bàsquet ubicada a la mateixa plaça.