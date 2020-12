L'obra de Marco Galmacci, Morcky, a la plaça del Primer de Maig. Nebridi Aróztegui L'obra de Marco Galmacci, Morcky, a la plaça del Primer de Maig.

Els veïns de Sant Pere Nord, en un mural

Redacció

07.12.2020 | 20:22

Els veïns de Sant Pere Nord tenen des d'aquest cap de setmana un nou mural al barri en què ells són els protagonistes. Es tracta d'una obra de l'artista italià establert a Terrassa Marco Galmacci, conegut artísticament com a Morcky, situada sota l'escenari de la plaça del Primer de Maig. La pintura forma part del projecte "El Tercer Paisatge", impulsat per l'Ajuntament de Terrassa i l'Associació de Veïns de Sant Pere Nord i comissariat per l'artista terrassenca Anna Taratiel. La iniciativa té com a objectiu millorar l'entorn urbà de la ciutat mitjançant les pràctiques artístiques contemporànies i, al mateix temps, donar suport i...