Desbrossada i recollida de residus a la ronda de Ponent i l'avinguda del Vallès

Redacció

07.12.2020 | 20:22

L'Ajuntament de Terrassa va començar el passat dijous els treballs de desbrossada de vegetació adventícia i arbustiva i també la recollida dels residus que s'han acumulat a la ronda de Ponent i l'avinguda del Vallès, dos dels principals eixos de comunicació de la ciutat. Aquestes actuacions es perllongaran durant dues setmanes.

El pla municipal inclou també la retirada de vegetació arbustiva en una franja de dos metres dins la llera de la riera del Palau per evitar que aquesta envaeixin les voreres i les calçades laterals.

Carrers adjacents

A més de treballar en les vies principals, també s'actuarà en carrers adjacents tant a l'avinguda del Vallès com a la ronda Ponent. D'aquesta manera, es netejaran algunes zones i solars que, en ser terrenys sense ús, han vist créixer de manera espontània la seva vegetació, especialment arran del confinament decretat per la pandèmia de la Covid-19.

Prèviament a aquesta actuació, ja s'han executat, en les darreres dues setmanes, els treballs de neteja de la cuneta de recollida d'aigües pluvials per sota la via de Renfe a la ronda de Ponent, tasca que inclou el re-perfilat del talús superior a aquesta i que evitarà la caiguda de terres a l'esmentada cuneta i la vorera que uneix els barris de Can Boada i la Maurina.