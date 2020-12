Declaren culpable un policia que cobrava per tramitar "papers"

07.12.2020 | 20:22

Un jurat popular ha declarat culpable un sotsinspector de la Policía Nacional acusat de cobrar als immigrants per gestions per facilitar-los el permís de residència. Segons EFE, el jurat, per una unanimitat, ha considerat culpables el policia i tres acusats més d'un delicte continuat de suborn, un delicte continuat de falsedat en document oficial i delicte contra el dret dels ciutadans estrangers.

Els fets van passar a Terrassa entre els anys 2014 i 2017 i, segons el fiscal, el subinspector va idear un pla al costat de la resta d'acusats amb la intenció d'obtenir il·lícitament quantitats de diners en pagament per la gestió i obtenció del permís de residència en territori espanyol. D'acord amb l'acusació, l'acusat rebia d'aquests immigrants en situació irregular quantitats que oscil·laven entre els 7.000 i 10.000 euros en concepte de gestió i obtenció del permís. L''acusat va regularitzar la situació d'onze immigrants, almenys.